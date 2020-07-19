Онищенко: в России вырастут цены на лекарства

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Ранее в «Единой России» предложили меры по сдерживанию цен на лекарства . Предполагается, что дистанционная продажа лекарств сделает их более доступными для потребителя.

Онищенко отмечает, что сейчас необходимо внедрить систему обязательной маркировки с минимальными потерями для здоровья россиян. Он сообщил, что готовность производств, логистики и медицинских учреждений к введению маркировки составляет 60%.

«Цена, конечно же, увеличится, потому что необходимо покупать оборудование для маркировки. То, что потратят на оборудование, вложат в цену лекарства», — рассказал Онищенко. По его словам, такое подорожание обусловлено законами бизнеса.

С 1 июля вводить в оборот медикаменты без маркировки можно только при получении разрешения межведомственной комиссии. Это позволит каждому человеку отследить легальность происхождения препарата, дату и место его изготовления.

Цены на лекарства в России вырастут из-за введения обязательной маркировки. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

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