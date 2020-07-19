18 июля 2020

Онищенко: в России вырастут цены на лекарства

© Служба новостей «URA.RU»
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XV (15) съезд ЕР, Манеж. Москва, онищенко геннадий, портрет, съезд ер, единая россия
Онищенко сообщил, что подорожание лекарств обусловлено законами бизнеса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Цены на лекарства в России вырастут из-за введения обязательной маркировки. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

С 1 июля вводить в оборот медикаменты без маркировки можно только при получении разрешения межведомственной комиссии. Это позволит каждому человеку отследить легальность происхождения препарата, дату и место его изготовления.

«Цена, конечно же, увеличится, потому что необходимо покупать оборудование для маркировки. То, что потратят на оборудование, вложат в цену лекарства», — рассказал Онищенко. По его словам, такое подорожание обусловлено законами бизнеса.

Онищенко отмечает, что сейчас необходимо внедрить систему обязательной маркировки с минимальными потерями для здоровья россиян. Он сообщил, что готовность производств, логистики и медицинских учреждений к введению маркировки составляет 60%.

Ранее в «Единой России» предложили меры по сдерживанию цен на лекарства. Предполагается, что дистанционная продажа лекарств сделает их более доступными для потребителя.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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