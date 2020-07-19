В Чехии ответили на обвинения в шпионаже Сафронова

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Бывшего журналиста газеты «Коммерсант» и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова арестовали в Москве 7 июля . Через неделю его обвинили в государственной измене. По версии следствия, Сафронов передавал секретную информацию спецслужбам Чехии. Сам подозреваемый свою вину не признает.

Ранее появилась информация что Иван Сафронов общается с Мартином Ларишом, который тесно связан с чешскими спецслужбами . По версии следствия, именно в Чехию Сафронов передавал секретные данные. Сам Лариш не скрывает, что дружил с журналистом и общался с ним о политике, экономике и безопасности. Но в то же время отрицает свою причастность к чешским спецслужбам, пишет « Национальная служба новостей ».

«Центр СВАР не подготавливал никаких отчетов или материалов для государственных органов Чехии. Этим могут заниматься более авторитетные центры, но не СВАР, где, в основном, публикуют свои тексты студенты или выпускники политических наук», — приводит слова PR-менеджер центра Игоря Суворова «Интерфакс». По его словам, сам Сафронов также не связан с работой Центра.

Советник главы Роскосмоса и экс-журналист «Коммерсанта» Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, не связан с Центром безопасности анализа и предотвращения, который возглавляет чешский друг россиянина Мартин Лариш. Такое заявление сделали в самом Центре.

Центр анализа, который связывают с другом Сафронова, работает в основном со студентами и выпускниками Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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