18 июля 2020
17 июля 2020

Самоизоляцию в ЯНАО продлили еще на месяц

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальцы обязаны соблюдать масочный режим Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Режим самоизоляции в ЯНАО продлен до 15 августа включительно. Решение принято из-за распространения в регионе коронавируса.

«Ситуация должна улучшаться в течение продолжительного периода. Тогда можно будет говорить о переходе на следующий этап снятия ограничений без риска», — приводит пресс-служба правительства ЯНАО слова главы регионального оперштаба Татьяны Бучковой. Она отметила, что на территории Ямала постепенно улучшается эпидемиологическая ситуация.

С 30 июля разрешено следовать к местам сбора детей, выезжающих за счет бюджета в детские лагеря, санатории и на базы отдыха. С 1 августа будет разрешено посещение детских оздоровительных учреждений. Также можно будет посещать поликлиники для прохождения медосмотра, необходимого для поездки в оздоровительное учреждение.

Остальные требования по соблюдению ограничений не изменились — жители округа обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Организации, работа которых разрешена, должны соблюдать повышенные меры предосторожности. Гражданам с хроническими заболеваниями и старше 65 лет разрешено покидать дома только для обращения за экстренной помощью.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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