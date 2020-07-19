Самоизоляцию в ЯНАО продлили еще на месяц

Режим самоизоляции в ЯНАО продлен до 15 августа включительно. Решение принято из-за распространения в регионе коронавируса.
«Ситуация должна улучшаться в течение продолжительного периода. Тогда можно будет говорить о переходе на следующий этап снятия ограничений без риска», — приводит пресс-служба правительства ЯНАО слова главы регионального оперштаба Татьяны Бучковой. Она отметила, что на территории Ямала постепенно улучшается эпидемиологическая ситуация.
С 30 июля разрешено следовать к местам сбора детей, выезжающих за счет бюджета в детские лагеря, санатории и на базы отдыха. С 1 августа будет разрешено посещение детских оздоровительных учреждений. Также можно будет посещать поликлиники для прохождения медосмотра, необходимого для поездки в оздоровительное учреждение.
Остальные требования по соблюдению ограничений не изменились — жители округа обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Организации, работа которых разрешена, должны соблюдать повышенные меры предосторожности. Гражданам с хроническими заболеваниями и старше 65 лет разрешено покидать дома только для обращения за экстренной помощью.
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