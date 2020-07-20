Власти ХМАО нашли способ избавиться от нелегального алкобизнеса

Вместе с этим, законопроект ударит и по тем магазинам, которые торгуют выпивкой легально, но во дворах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутаты думы ХМАО обсуждают законопроект, который ограничит торговлю алкоголем в магазинах, торгующих круглосуточно алкоголем, делая вид, что они бары. Об этом URA.RU рассказали в департаменте экономического развития Югры.

«Законопроект был разработан в целях решения вопроса „псевдообщепита“, т. е. объектов, работающих в дневное время как обычный магазин, а после 20.00 часов — под видом объекта общественного питания. При этом в таких объектах алкогольная продукция в нарушение установленных федеральным законодательством требований не потребляется непосредственно в объекте посетителями (фактически — покупателями), а реализуется на вынос», — добавили в депэкономразвития.

Сейчас законопроект размещен на портале проектов нормативных актов ХМАО. По мнению отдельных законотворцев, проект документа содержит норму, которая может существенно повлиять на алкобизнес региона. Так, окружной закон подразумевает запрет на торговлю горячительными напитками в помещениях, расположенных в жилых домах, если вход в торговый зал находится со стороны подъездов, дворов или в прямой видимости от входа в торговый зал находится детская игровая площадка. Это, по мнению депутата окружной думы Евгения Данникова, ставит крест на бизнесе многих местных предпринимателей.

«По сути это удар по всему малому бизнесу, который сейчас занимается продажей алкоголя и продуктами. У них основная выручка идет от продажи алкоголя. Этим законопроектом мы перекрываем кислород всем этим магазинам, оставляя возможность торговать только тем магазинам, которые расположены не во дворах», — считает Данников.

Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО периодически возникают вопросы к магазинам, имеющим право круглосуточно продавать алкоголь, а общественники регулярно требуют вынести алкомаркеты за пределы населенных пунктов.