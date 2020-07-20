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Коронавирус в Пермском крае: последние новости 20 июля. Регион отдаляется от снятия карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, заражение, спецодежда, эпидемия, медицина, врачи, скорая помощь, инфекция, защитная одежда, врач, скорая помошь, медики, пандемия коронавируса, инфекционная больница, противочумной костюм
Пермский край пока не может перейти к следующему этапу послаблений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сегодня, 20 июля — 222-й день с момента выявления коронавируса и 122-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 771 546 инфицированных (+6 109 за сутки). В Пермском крае коронавирус выявлен у 4 982 человек (+89 за сутки), вылечились 3935 (+18) заразившихся, зафиксировано 189 летальных исходов (в том числе 111 — от COVID-19).

Ситуация с распространением коронавируса в Пермском крае развивается по неблагоприятному сценарию и снятие карантина каждый день отдаляется. Такой вывод можно сделать, исходя из данных о количестве ежедневно выявляемых случаев заражения. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,32 (на 18 июля — 1,34). Для перехода на третий этап снятия ограничений необходимо, чтобы четыре дня подряд коэффициент Rt был в «зеленой» зоне — ниже 0,5, а также одновременно с этим в крае проводилось не менее 110 тестов на 100 тысяч населения (19 июля — 151,1) и доля свободного коечного фонда для COVID-пациентов была более 50% (19 июля — 86,2%). Сейчас регион соответствует двум из необходимых трех показателей.

В Перми в возрасте 62 лет скончалась врач, заведующая отделением неврологии Пермского краевого госпиталя для ветеранов войн Зинаида Деменева. Предварительный диагноз — коронавирус. Заражение не связано с профессиональной деятельностью специалиста и произошло в быту, сообщает минздрав Пермского края. За преданность своему делу медик была отмечена многочисленными благодарностями и почетными грамотами минздрава и администрацией госпиталя.

В Пермском крае по данным на 20 июля проведено 300 082 исследований на коронавирус. Из них 27,3 тысячи — медработникам (в том числе повторные), 261,1 тысячи — жителям региона. По данным минздрава, в среднем в сутки проводится чуть более 3,5 тысячи исследований на COVID-19. Тестирование на коронавирус осуществляется в четырех лабораториях минздрава: краевом центре по борьбе со СПИД, краевой инфекционной больнице, краевой станции переливания крови и краевой клинической больнице. Остальные — в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, ГУФСИН, ФМБА России МСЧ №140 и частных клиниках.

Малообеспеченные семьи в Чусовом, оказавшиеся в трудном положении из-за пандемии коронавируса, получили бесплатно продуктовые наборы. Приобрел их благотворительный фонд «ОМК-Участие». Всего сформировано 250 продуктовых наборов. Волонтеры городских организаций дважды в месяц до начала учебного года будут доставлять их на дом особо нуждающимся малообеспеченным семьям, в которых родители из-за действующих в Пермском крае ограничений пока не могут выйти на работу.

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© Служба новостей «URA.RU»
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Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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