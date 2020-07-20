Пермский край пока не может перейти к следующему этапу послаблений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 20 июля — 222-й день с момента выявления коронавируса и 122-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 771 546 инфицированных (+6 109 за сутки). В Пермском крае коронавирус выявлен у 4 982 человек (+89 за сутки), вылечились 3935 (+18) заразившихся, зафиксировано 189 летальных исходов (в том числе 111 — от COVID-19).

Ситуация с распространением коронавируса в Пермском крае развивается по неблагоприятному сценарию и снятие карантина каждый день отдаляется. Такой вывод можно сделать, исходя из данных о количестве ежедневно выявляемых случаев заражения. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,32 (на 18 июля — 1,34). Для перехода на третий этап снятия ограничений необходимо, чтобы четыре дня подряд коэффициент Rt был в «зеленой» зоне — ниже 0,5, а также одновременно с этим в крае проводилось не менее 110 тестов на 100 тысяч населения (19 июля — 151,1) и доля свободного коечного фонда для COVID-пациентов была более 50% (19 июля — 86,2%). Сейчас регион соответствует двум из необходимых трех показателей.

В Перми в возрасте 62 лет скончалась врач, заведующая отделением неврологии Пермского краевого госпиталя для ветеранов войн Зинаида Деменева. Предварительный диагноз — коронавирус . Заражение не связано с профессиональной деятельностью специалиста и произошло в быту, сообщает минздрав Пермского края. За преданность своему делу медик была отмечена многочисленными благодарностями и почетными грамотами минздрава и администрацией госпиталя.

В Пермском крае по данным на 20 июля проведено 300 082 исследований на коронавирус . Из них 27,3 тысячи — медработникам (в том числе повторные), 261,1 тысячи — жителям региона. По данным минздрава, в среднем в сутки проводится чуть более 3,5 тысячи исследований на COVID-19. Тестирование на коронавирус осуществляется в четырех лабораториях минздрава: краевом центре по борьбе со СПИД, краевой инфекционной больнице, краевой станции переливания крови и краевой клинической больнице. Остальные — в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, ГУФСИН, ФМБА России МСЧ №140 и частных клиниках.

Малообеспеченные семьи в Чусовом, оказавшиеся в трудном положении из-за пандемии коронавируса, получили бесплатно продуктовые наборы. Приобрел их благотворительный фонд «ОМК-Участие» . Всего сформировано 250 продуктовых наборов. Волонтеры городских организаций дважды в месяц до начала учебного года будут доставлять их на дом особо нуждающимся малообеспеченным семьям, в которых родители из-за действующих в Пермском крае ограничений пока не могут выйти на работу.