Сегодня, 20 июля — 222-й день с момента выявления коронавируса и 122-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 771 546 инфицированных (+6 109 за сутки). В Пермском крае коронавирус выявлен у 4 982 человек (+89 за сутки), вылечились 3935 (+18) заразившихся, зафиксировано 189 летальных исходов (в том числе 111 — от COVID-19).
Ситуация с распространением коронавируса в Пермском крае развивается по неблагоприятному сценарию и снятие карантина каждый день отдаляется. Такой вывод можно сделать, исходя из данных о количестве ежедневно выявляемых случаев заражения. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,32 (на 18 июля — 1,34). Для перехода на третий этап снятия ограничений необходимо, чтобы четыре дня подряд коэффициент Rt был в «зеленой» зоне — ниже 0,5, а также одновременно с этим в крае проводилось не менее 110 тестов на 100 тысяч населения (19 июля — 151,1) и доля свободного коечного фонда для COVID-пациентов была более 50% (19 июля — 86,2%). Сейчас регион соответствует двум из необходимых трех показателей.
В Перми в возрасте 62 лет скончалась врач, заведующая отделением неврологии Пермского краевого госпиталя для ветеранов войн Зинаида Деменева.
В Пермском крае по данным на 20 июля
Малообеспеченные семьи в Чусовом, оказавшиеся в трудном положении из-за пандемии коронавируса, получили бесплатно продуктовые наборы.
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