За неделю ситуация с коронавирусом в Перми ухудшилась Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ситуация с COVID-19 в Пермском крае развивается по неблагоприятному сценарию и снятие карантина каждый день отдаляется. Такой вывод можно сделать, исходя из данных о количестве ежедневно выявляемых случаев заражения — на основе коэффициента распространения инфекции (Rt), который на минувшей неделе резко увеличился. Чтобы край через неделю перешел на третий этап снятия ограничений, необходимо выполнить несколько условий. URA.RU представляет три сценария развития событий.

Решение о снятии карантина принимается на основе цифр, утвержденных Роспотребнадзором. Для перехода на третий этап снятия ограничений необходимо, чтобы четыре дня подряд коэффициент Rt был в «зеленой» зоне — ниже 0,5 (19 июля — 1,32), а также одновременно с этим в крае проводилось не менее 110 тестов на 100 тысяч населения (19 июля — 151,1) и доля свободного коечного фонда для COVID-пациентов была более 50% (19 июля — 86,2%).

Сейчас регион соответствует двум из необходимых трех показателей. Доля свободного коечного фонда перешла в «зеленую» зону 28 июня, когда число перепрофилированных мест для COVID-пациентов было увеличено до 3327. Сейчас в больницах региона находится 829 человек с коронавирусом и еще 923 с подозрением на COVID-19 или внебольничными пневмониями. Также в крае проводится достаточное количество тестов на коронавирус.

Сложнее всего в Пермском крае обстоят дела с коэффициентом распространения инфекции. Чтобы узнать его, нужно сумму числа зараженных за последние четыре дня поделить на сумму числа зараженных за четыре дня, предшествующих этому периоду. Соответственно, чем больше новых случаев заражения будет в ближайшие дни — тем выше будет коэффициент распространения инфекции. Исходя из этого URA.RU делает три прогноза развития событий в крае.

Пермский край будет соответствовать текущим критериям снятия ограничений (действуют с 1 июля), если коэффициент Rt будет ниже 0,8. Соответственно, даже стабильный прогноз возможен лишь при условии ежедневного снижения числа зараженных. Для этого в регионе число новых случаев инфицирования COVID-19 не должно превышать 72.

Негативный прогноз возможен, если в крае ежедневно коронавирусом будет заражаться по 91 человеку. В этом случае коэффициент распространения инфекции будет в районе единицы. Если же ситуация будет ухудшаться, как это произошло на прошлой неделе, то ежедневно будет выявляться уже по 120-140 случаев заражения коронавирусом.

Благоприятный прогноз возможен, если в Пермском крае в ближайшие четыре дня будет выявлено менее 180 (45 в день) новых случаев заболевания COVID-19. В этой ситуации коэффициент Rt к 23 июля опустится до 0,49. А при сохранении динамики на снижение к 27 июля может сложиться ситуация, когда Пермский край будет готов к переходу на следующий этап снятия ограничений.

Всего в Пермском крае подтверждено 4982 случая заражения коронавирусом (+89 за сутки), в результате болезни скончались 189 (+4 за сутки) человек, 3935 (+19) — выздоровели. Глава минздрава Прикамья Оксана Мелехова заявила, что пермяки сами виноваты в таком большом количестве зараженных, поскольку не соблюдают необходимые меры предосторожности.