Евгений Родыгин ушел на 95-м году жизни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге скончался композитор, автор знаменитой «Уральской рябинушки» Евгений Павлович Родыгин. Об этом URA.RU сообщили в Уральском центре народного искусства. Родыгин ушел из жизни на 95-м году жизни.

«К сожалению, это действительно так: не стало Евгения Павловича, — рассказали агентству в Уральском центре народного искусства. — Сейчас нужно какое-то время, чтобы его родные смогли прийти в себя и решить для себя по поводу похорон. Мы, разумеется, поможем всем, чем необходимо».

«Творчество Евгения Павловича невозможно переоценить: с его уходом закрылась страница в музыкальной жизни не только Урала — всей страны. Его песни были песнями целях поколений. Например, „Едут новоселы“ в определенный период была гимном всех, кто уезжал на стройки, на БАМ, уезжать строить дом, заводы, дороги», — заявил URA.RU председатель Союза композиторов Свердловской области Александр Пантыкин.

По его мнению, секрет творчества Родыгина — в задушевности мелодий. «Уральская лиричность, которая присутствовала в его песнях, неповторима и до сих пор производит потрясающее впечатление», — говорит Пантыкин. При этом, по его мнению, сам композитор Родыгин был настоящим подвижником.

«Вся его жизнь — это жизнь героя, начиная с участия в Великой Отечественной войне и заканчивая мирным временем, когда он с баяном ездил по уральским весям и считал своим долгом играть и петь людям, — говорит председатель свердловского союза композиторов. — Этот его подвиг еще до конца не оценен, и я очень надеюсь, что-то, что не удалось сделать для него в жизни, мы сделаем после его смерти — по достоинству оценим его вклад в музыкальную культуру страны».