Мэра из ЯНАО наказали за махинации на поставках бензина

Администрация села Гыда закупала бензин АИ-95 с нарушением законов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главу ямальского села Гыда Олега Шабалина привлекли к административной ответственности из-за нарушений при заключении контрактов. Мэрия подписывала договоры на поставки бензина, не соблюдая законов. Об этом сообщили в прокуратуре ЯНАО.

Надзорный орган выяснил, что администрация села заключала договор с фирмой «ЯмалАвто+» на поставку 2 тысяч литров бензина АИ-95 на сумму 250 тысяч рублей. Такие же контракты по одному и тому же предмету заключены на общую сумму 750 тысяч рублей. «Данные обстоятельства свидетельствуют о дроблении договоров в целях их заключения с единственным поставщиком, что образует состав административного правонарушения», — пояснили в пресс-службе окружной прокуратуры.

В результате в отношении главы Гыды Шабалина возбудили административное дело. Департамент экономики ЯНАО назначил чиновнику штраф в размере 50 тысяч рублей.

Получить оперативный комментарий администрации села не удалось. URA.RU направило туда письменный запрос, ответ пока не последовал. Связаться с компанией «ЯмалАвто+» также не вышло, телефон предприятия оказался недоступен.

Ранее Олега Шабалина уже наказывали за нарушения при заключении договоров. В январе 2020 года прокуратура выяснила, что администрация Гыды подписывала контракты на вывоз снега без конкурсной процедуры. Шабалина признали виновным и оштрафовали на 50 тысяч рублей.