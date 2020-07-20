Лукашенко впервые за 12 лет назначил посла в США

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Визит в Казахстан. Заседание ВЕЭС. 14 − 16 октября 2015 г., лукашенко александр
Лидер Белоруссии также назначил послов в Нидерланды, Австрию, Великобританию и Казахстан Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил замглавы МИД Олега Кравченко послом республики в США. Об этом сообщает «Белта».

«Заместитель министра [МИД Белорусси] Олег Кравченко назначен послом в США», — сообщает агентство. Отмечается, что лидер Белоруссии также назначил послов в Нидерланды, Австрию, Великобританию и Казахстан.

В 2008 году Минск и Вашингтон на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили количественный состав дипломатических представительств. Руководство дипломатических представительств обеих стран было снижено с уровня посла до временного поверенного. В 2019 году Белоруссия и США заявили о готовности обменяться послами. Президент США Дональд Трамп в начале мая 2020 года официально выдвинул кандидатуру зампомощника госсекретаря Джули Фишер на должность посла в Белоруссии, передает РТ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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