Лукашенко впервые за 12 лет назначил посла в США

Лидер Белоруссии также назначил послов в Нидерланды, Австрию, Великобританию и Казахстан Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил замглавы МИД Олега Кравченко послом республики в США. Об этом сообщает «Белта».

«Заместитель министра [МИД Белорусси] Олег Кравченко назначен послом в США», — сообщает агентство. Отмечается, что лидер Белоруссии также назначил послов в Нидерланды, Австрию, Великобританию и Казахстан.

В 2008 году Минск и Вашингтон на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили количественный состав дипломатических представительств. Руководство дипломатических представительств обеих стран было снижено с уровня посла до временного поверенного. В 2019 году Белоруссия и США заявили о готовности обменяться послами. Президент США Дональд Трамп в начале мая 2020 года официально выдвинул кандидатуру зампомощника госсекретаря Джули Фишер на должность посла в Белоруссии, передает РТ.

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