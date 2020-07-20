Кремль: не надо звонить Путину, чтобы прекратить войну в Донбассе

Владимир Зеленский не должен звонить Владимиру Путину, чтобы разрешить конфликт на юго-востоке Украины Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

новость из сюжета Война на Украине

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не надо звонить главе РФ Владимиру Путину, чтобы прекратить боевые действия на Донбассе. Об этом во время конференц-колла заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Необязательно звонить Владимиру Путину, чтобы прекратить гражданскую войну», — сказал Песков. По его словам, то, что происходит на Украине, это внутренний конфликт. При этом российской стороне хотелось бы, чтобы Зеленский выполнял пункты минских соглашений, отметил представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что если Украина выйдет из Минских соглашений, будет трудно создать новую базу для урегулирования ситуации на Донбассе, передает агентство Nation News. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что отказ от договоренностей может отбросить от перспектив урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, пишет RT.

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