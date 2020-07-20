Биологи утверждают, что встреча с летучей мышью может закончиться летальным исходом Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Жителей Тобольска напугало нашествие летучих мышей. Об этом в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» написал местный житель Рамиль Уразаев. Биологи утверждают, что встреча с животными может стать смертельно опасной.

«Столкнулись с такой бедой. Балкон кишит летучими мышами. Как избавиться от них? В нашем доме их очень много, ночью постоянно летают. Жильцов предупреждаю: не открывайте ночью балконы», — пояснил Уразаев в своей публикации, приложив к ней несколько фотографий.

В комментариях к записи пользователи поддержали тоболяка. «Их так много стало. Даже у нас, у мамы в 6-м [микрорайоне] есть. И некоторые очень даже большие особи», — заявила Елена Захарова. «Поставьте москитную сеть на балконное окно», — посоветовал Алексей Мещеряков. «Какой ужас. Надеюсь, через сетку не проберутся? О них ведь раньше совсем не слышно было в наших краях. Вроде их не было», — поинтересовалась Елена Михайлова.

Заведующий кафедрой зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ Сергей Гашев пояснил URA.RU, что наплыв летучих мышей в Тобольске мог произойти из-за аномальной жары. Чаще всего они селятся не на балконах, а в домовых щелях, но бывают исключения. При встрече с летучей мышью стоит вести себя максимально осторожно, считает ученый. «Опасность, действительно есть. Особенно, при прямом контакте. К примеру, если их начнут ловить или брать на руки. При укусе они могут заразить человека бешенством. А это, практически, стопроцентная летальность. Поэтому лучше избегать с ними встреч», — отметил Гашев в беседе с агентством.

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