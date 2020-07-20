Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

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Митинг Либертарианской партии против пенсионной реформы. Москва, навальный алексей, триколор, флаг россии, российский флаг
Навальный основал Фонд борьбы с коррупцией 9 лет назад Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Блогер Алексей Навальный заявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией. Организация сменит юридическое лицо. Об этом Навальный заявил в видеоролике, опубликованном на его youtube-канале.

«Мы закрываем Фонд борьбы с коррупцией. Перейдем на другое юрлицо», — заявил Навальный. По его словам, решение принято из-за больших штрафов, наложенных на организацию, которые нет возможности выплачивать.

ФБК существовал за счет пожертвований и не имел заграничных спонсоров, уверил Навальный. В своем обращении он призвал сторонников, регулярно жертвующих средства, переоформить их списание на новое юридическое лицо. Однако 9 октября 2019 года Минюст РФ включил ФБК в реестр «иноагентов» после того как было установлено получение фондом нескольких траншей из Испании и США на общую сумму около 140 тысяч рублей, напоминает «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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