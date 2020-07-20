Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Навальный основал Фонд борьбы с коррупцией 9 лет назад Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Блогер Алексей Навальный заявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией. Организация сменит юридическое лицо. Об этом Навальный заявил в видеоролике, опубликованном на его youtube-канале.

«Мы закрываем Фонд борьбы с коррупцией. Перейдем на другое юрлицо», — заявил Навальный. По его словам, решение принято из-за больших штрафов, наложенных на организацию, которые нет возможности выплачивать.

ФБК существовал за счет пожертвований и не имел заграничных спонсоров, уверил Навальный. В своем обращении он призвал сторонников, регулярно жертвующих средства, переоформить их списание на новое юридическое лицо. Однако 9 октября 2019 года Минюст РФ включил ФБК в реестр «иноагентов» после того как было установлено получение фондом нескольких траншей из Испании и США на общую сумму около 140 тысяч рублей, напоминает « Федеральное агентство новостей ».

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