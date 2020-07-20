Скончался известный российский телеведущий

Александру Беляеву был 71 год Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На 72-м году жизни скончался российский географ-гидролог, ведущий ряда телепередач на канале НТВ, в том числе прогноза погоды Александр Беляев. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов.

«Умер Александр Беляев — человек-праздник», — написал Малахов в своем Twitter. По мнению журналиста, Беляев превращал прогноз погоды в «маленькое шоу».

В последние годы Беляев боролся с онкологическим заболеванием. В 2011 году у него обнаружили рак легких. В начале июля 2020 года телеведущий перенес очередную операцию. Она длилась на протяжении девяти часов, уточняет телеканал 360.

В 1998 году по случайному стечению обстоятельств Беляев стал ведущим прогноза погоды на телеканале НТВ. Кандидатуру Беляева одобрил тогдашний генеральный директор НТВ Олег Добродеев. С тех пор он работал на «Первом канале», «Россия», «Бибигон» и других телеканалах.

Умер Александр Беляев- человек-праздник, который превратил прогноз погоды в маленькое шоу.. RIP — Андрей Малахов (@a_malahov) July 20, 2020

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