Бизнесмена, которого искал Интерпол, ждут в челябинском суде

Предпринимателя Валерия Панова ждут в суде Миасса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миасский городской суд поступило исковое заявление от управления Министерства юстиции РФ по Челябинской области к местному отделению партии «Единство». В числе заинтересованных лиц указан бывший депутат Госдумы, бизнесмен Валерий Панов, которого несколько лет разыскивали по линии Интерпола.

«Ответчиком выступает Миасская городская организация Челябинской региональной организации Общероссийской политической общественной организации — партия „Единство“», — сообщили URA.RU в суде. Такая организация действительно существовала, ее руководителем был Панов. Отделение партии ликвидировали в 2010 году.

«В управление Минюста РФ не были предоставлены бумаги о ликвидации, — рассказал URA.RU источник в Миассе. — Без этих бумаг нельзя исключить отделение партии из реестра». По словам источника, проблемы состоят в том, что бумаги должны передать от Панова, а он давно не появлялся в России. Получить комментарий Панова не удалось. Первое заседание по иску управления Минюста РФ состоится 30 июля.

Экс-депутат Госдумы, бизнесмен Панов с 2012 года живет в Германии. В России он был объявлен в розыск по линии Интерпола из-за споров с бывшим бизнес-партнером Вальдемаром Райзвихом. Панов вины не признал, а Германия отказалась выдавать его России, так как Райзвих сам является фигурантом уголовных дел. В настоящее время данных в базе данных федерального розыска и в базе Интерпола о том, что Панов разыскивается, уже нет. Семья предпринимателя сохранила часть бизнеса в России, а часть активов, связанных с недвижимостью, продана. К примеру в Челябинске власти выкупили у жены Панова здание под региональное отделение Фонда социального страхования, чтобы получить дополнительные площади для Седьмого кассационного суда.

Партия «Единство», у истоков которой в Миассе стоял Панов, была самостоятельной организацией с 1999 по декабрь 2001 года. Затем она была реорганизована в «Единую Россию», соединившись с избирательными блоками «Отечество — Вся Россия» и «Наш дом — Россия». При поддержке «ЕР» Панов дважды, в 2003 и в 2007 году избирался в Госдуму РФ.