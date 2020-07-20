США вводят санкции против Рамзана Кадырова

США вводят санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
«Госдепартамент вводит санкции против Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики», — приводит ТАСС выдержку из сообщения Госдепа. Кадырова считают причастным к серьезным нарушениям прав человека.
Ранее издание The Business Insider опубликовало материал, в котором говорилось, что Россия обменивается с США разведданными, а потом использует полученные сведения, чтобы преследовать сбежавших из Чечни критиков Рамзана Кадырова. Так, в австрийском городе Герасдорф был обнаружен труп чеченского блогера Мартина Бека и задержаны по подозрению в его убийстве двое чеченцев, передает RT.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.