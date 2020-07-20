США вводят санкции против Рамзана Кадырова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XIX съезд всероссийской политической партии
США вводят санкции против Рамзана Кадырова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

США вводят санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

«Госдепартамент вводит санкции против Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики», — приводит ТАСС выдержку из сообщения Госдепа. Кадырова считают причастным к серьезным нарушениям прав человека.

Ранее издание The Business Insider опубликовало материал, в котором говорилось, что Россия обменивается с США разведданными, а потом использует полученные сведения, чтобы преследовать сбежавших из Чечни критиков Рамзана Кадырова. Так, в австрийском городе Герасдорф был обнаружен труп чеченского блогера Мартина Бека и задержаны по подозрению в его убийстве двое чеченцев, передает RT.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Политика
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...