Задержаны участники погромов на амурском заводе

В Амурской области задержали участников массовых беспорядков, произошедших в середине июля на строящемся газоперерабатывающем заводе в городе Свободный. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
«Задержаны 11 наиболее активных участников, устроивших 13 июля на территории строительной площадки погромы офисных помещений, магазина и салонов сотовой связи», — приводит выдержку из сообщения СК России информационное агентство
При этом следствие не обнаружило фактов несвоевременной выплаты зарплат работникам стройки, отметили в СК. По данным следователей, беспорядки произошли из-за конфликта между гражданами Узбекистана и руководством подрядной организации. Суд постановил заключить под стражу двух задержанных участников. В отношении других задержанных еще решается вопрос о мере пресечения.
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