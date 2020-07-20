Задержаны участники погромов на амурском заводе

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Беспорядки произошли на строящемся газоперерабатывающем предприятии (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Амурской области задержали участников массовых беспорядков, произошедших в середине июля на строящемся газоперерабатывающем заводе в городе Свободный. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

«Задержаны 11 наиболее активных участников, устроивших 13 июля на территории строительной площадки погромы офисных помещений, магазина и салонов сотовой связи», — приводит выдержку из сообщения СК России информационное агентство RNS. Задержанные подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках).

При этом следствие не обнаружило фактов несвоевременной выплаты зарплат работникам стройки, отметили в СК. По данным следователей, беспорядки произошли из-за конфликта между гражданами Узбекистана и руководством подрядной организации. Суд постановил заключить под стражу двух задержанных участников. В отношении других задержанных еще решается вопрос о мере пресечения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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