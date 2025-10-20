Гладков заявил о грядущей сложной зиме

Зима в Белгородской области будет достаточно сложная, заявил Гладков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Белгородской области продолжается подготовка к зимнему периоду. Все имеющиеся показатели свидетельствуют о том, что предстоящий сезон будет весьма непростым, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Сейчас ведется активная работа по созданию дополнительных мощностей для обеспечения тепла и электроэнергии, значительную поддержку в этом оказывает правительство РФ.

«Продолжаем готовиться к зиме, есть все признаки, что она будет у нас достаточно сложная. Занимаемся формированием дополнительной тепловой, энергетической генерации», — заявил Гладков в своем telegram-канале.

Кроме того, существенную помощь в подготовке к отопительному сезону в регионе предоставляют главы субъектов РФ. Вячеслав Гладков выразил особую благодарность губернатору Курской области Александру Хинштейну, который, несмотря на сложную обстановку в собственном регионе, нашел возможность оказать содействие соседям. Благодаря этой помощи удалось обеспечить резервную генерацию. Генераторы предоставлены во временное пользование, а в ближайшее время ожидается выделение дополнительных средств из резервного фонда президента России. Это позволит приобрести собственное оборудование.

Обстрелы ВСУ по региону, как отметил Гладков, продолжаются. Среди мирного населения есть погибшие и раненые, разрушается инфраструктура и жилые дома. Однако жители сохраняют единство и уверены, что совместными усилиями преодолеют любые трудности. В то же время, несмотря на сложную обстановку, вопросы мирного восстановления остаются приоритетными, уточнил губернатор. Так, из дополнительного финансирования в размере одного миллиарда рублей, выделенного правительством на ремонт дорожной сети, уже завершены работы на двухкилометровом участке в районе села Малиново Красненского района.