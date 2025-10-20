За ночь российские военные сбили 7 украинских беспилотников
20 октября 2025 в 09:12
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В течение минувшей ночи средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал