Кадыров предложил Госдепу ввести санкции против его 14 детей

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил Госдепартаменту США ввести санкции против всех его 14 детей. Сообщение он опубликовал в telegram-канале.
Кадырова возмутило, что санкции США вводят не только против него, но также против его супруги и двух его дочерей. «У меня помимо старших двух дочерей еще 12 детей! Смело включайте и их в санкционные списки!» — написал Кадыров.
Кадыров отметил, что жители Чечни избрали его главой республики и поддерживают его. Говоря об этом, Кадыров предложил американским политикам приехать в Чечню и убедиться в этом.
Ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США вводят санкции против Кадырова из-за нарушения прав человека в Чечне. После этого Кадыров опубликовал фотографию, где он стоит с оружием, и сообщил, что принимает вызов.
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