Кадыров предложил Госдепу ввести санкции против его 14 детей

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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, кадыров рамзан, портрет
Рамзан Кадыров возмутился введением санкции против его жены и двух дочерей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил Госдепартаменту США ввести санкции против всех его 14 детей. Сообщение он опубликовал в telegram-канале.

Кадырова возмутило, что санкции США вводят не только против него, но также против его супруги и двух его дочерей. «У меня помимо старших двух дочерей еще 12 детей! Смело включайте и их в санкционные списки!» — написал Кадыров.

Кадыров отметил, что жители Чечни избрали его главой республики и поддерживают его. Говоря об этом, Кадыров предложил американским политикам приехать в Чечню и убедиться в этом.

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США вводят санкции против Кадырова из-за нарушения прав человека в Чечне. После этого Кадыров опубликовал фотографию, где он стоит с оружием, и сообщил, что принимает вызов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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