Кадыров ответил на санкции США фотографией с оружием. «Мы принимаем бой». ФОТО

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Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, кадыров рамзан, портрет
Рамзан Кадыров отреагировал на введение против него санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на введение против него санкций США. Об этом он написал в telegram — канале.

До этого госсекретарь США Майк Помпео объявил о введении санкции против Кадырова. Его считают виновным в серьезных нарушениях прав человека, уточняет RT.

«Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!» — написал Кадыров. К посту он прикрепил свое фото с двумя автоматами в руках в оружейной комнате.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия найдет способ ответить на введение санкций против Кадырова. Она отметила, что это будет нелегко, однако РФ найдет решение.

Фото: скриншот из telegram-канала Kadyrov_95

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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