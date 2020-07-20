Рамзан Кадыров отреагировал на введение против него санкций
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на введение против него санкций США. Об этом он написал в telegram — канале.
До этого госсекретарь США Майк Помпео объявил о введении санкции против Кадырова. Его считают виновным в серьезных нарушениях прав человека, уточняет RT.
«Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!» — написал Кадыров. К посту он прикрепил свое фото с двумя автоматами в руках в оружейной комнате.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия найдет способ ответить на введение санкций против Кадырова. Она отметила, что это будет нелегко, однако РФ найдет решение.
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