Илон Маск назвал преимущества чипирования

Чипированные люди смогут контролировать уровень гормонов. О подробностях мозгового импланта Neuralink в своем Twitter рассказал американский изобретатель и предприниматель Илон Маск.
По его словам, пользователь сможет спокойно снять тревогу или сконцентрироваться на размышлениях. Кроме того, мозговой чип позволит слушать музыку, которая будет направляться прямиком в мозг.
«Если мы внедрим Neuralink, то сможем ли слушать музыку прямо с наших чипов? Отличная функция», — поинтересовался у него ученый Остин Говард. На это Маск ответил утвердительно. На вопрос другого пользователя, смогут ли устройства Neuralink «стимулировать высвобождение окситоцина, серотонина и других химических веществ, когда это необходимо», предприниматель также дал положительный ответ.
Neuralink была основана Маском в 2016 году. Компания занимается созданием вживляемого в мозг чипа-имплантата, работающего в связке с коммуникационным устройством. В мае этого года бизнесмен заявил, что технология почти готова к применению на людях.
Ранее Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать людей. В новом выпуске программы «Бесогон ТВ» под названием «У кого в кармане государство» режиссер показал патент, который зарегистрировала основанная Гейтсом компания, занимающаяся созданием вакцины от коронавируса. Программу показали на канале «Россия 24». Но позже повтор передачи был снят с эфира. Сам автор обвинил во всем цензуру.
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