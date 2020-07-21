Илон Маск назвал преимущества чипирования

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Ранее Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать людей . В новом выпуске программы «Бесогон ТВ» под названием «У кого в кармане государство» режиссер показал патент, который зарегистрировала основанная Гейтсом компания, занимающаяся созданием вакцины от коронавируса. Программу показали на канале «Россия 24». Но позже повтор передачи был снят с эфира. Сам автор обвинил во всем цензуру.

Neuralink была основана Маском в 2016 году. Компания занимается созданием вживляемого в мозг чипа-имплантата, работающего в связке с коммуникационным устройством. В мае этого года бизнесмен заявил, что технология почти готова к применению на людях.

«Если мы внедрим Neuralink, то сможем ли слушать музыку прямо с наших чипов? Отличная функция», — поинтересовался у него ученый Остин Говард. На это Маск ответил утвердительно. На вопрос другого пользователя, смогут ли устройства Neuralink «стимулировать высвобождение окситоцина, серотонина и других химических веществ, когда это необходимо», предприниматель также дал положительный ответ.

По его словам, пользователь сможет спокойно снять тревогу или сконцентрироваться на размышлениях. Кроме того, мозговой чип позволит слушать музыку, которая будет направляться прямиком в мозг.

Чипированные люди смогут контролировать уровень гормонов. О подробностях мозгового импланта Neuralink в своем Twitter рассказал американский изобретатель и предприниматель Илон Маск.

Мозговой чип позволит слушать музыку, которая будет направляться прямо в мозг, рассказал Илон Маск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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