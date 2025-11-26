Аналитик раскрыл секрет модели безопасности ОДКБ
ОДКБ создала уникальную систему безопасности, считает эксперт Антон Дударенок
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Модель безопасности, созданная ОДКБ, отражает интересы всех стран — участниц. Как рассказал в интервью URA.RU аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Антон Дударенок, это уникальны пример оборонительного союза.
«На деятельность ОДКБ и в целом на евразийскую безопасность влияют различные международные аспекты. Прежде всего, это фрагментация мироустройства, когда мы говорим о выходе на первый план региональных блоков, союзов и объединений. При этом некоторые страны предпочитают использовать силовые инструменты, чтобы продавливать какие-то свои интересы, проводить свою политику. Это еще больше повышает актуальность евразийских принципов. ОДКБ является примером организации, которая следует философии безопасности, отражающей интересы всех стран — участниц», — отметил Дударенок.
Саммит ОДКБ состоится 27 ноября в Киргизии. В Бишкеке соберутся лидеры пяти государств — членов Организации. Армения свою работу в ОДКБ заморозила.
