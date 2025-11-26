Аналитик раскрыл секрет модели безопасности ОДКБ

«На деятельность ОДКБ и в целом на евразийскую безопасность влияют различные международные аспекты. Прежде всего, это фрагментация мироустройства, когда мы говорим о выходе на первый план региональных блоков, союзов и объединений. При этом некоторые страны предпочитают использовать силовые инструменты, чтобы продавливать какие-то свои интересы, проводить свою политику. Это еще больше повышает актуальность евразийских принципов. ОДКБ является примером организации, которая следует философии безопасности, отражающей интересы всех стран — участниц», — отметил Дударенок.