Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Азия

Аналитик раскрыл секрет модели безопасности ОДКБ

Аналитик обнародовал секрет модели безопасности ОДКБ
26 ноября 2025 в 23:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
ОДКБ создала уникальную систему безопасности, считает эксперт Антон Дударенок

ОДКБ создала уникальную систему безопасности, считает эксперт Антон Дударенок

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Модель безопасности, созданная ОДКБ, отражает интересы всех стран — участниц. Как рассказал в интервью URA.RU аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Антон Дударенок, это уникальны пример оборонительного союза.

«На деятельность ОДКБ и в целом на евразийскую безопасность влияют различные международные аспекты. Прежде всего, это фрагментация мироустройства, когда мы говорим о выходе на первый план региональных блоков, союзов и объединений. При этом некоторые страны предпочитают использовать силовые инструменты, чтобы продавливать какие-то свои интересы, проводить свою политику. Это еще больше повышает актуальность евразийских принципов. ОДКБ является примером организации, которая следует философии безопасности, отражающей интересы всех стран — участниц», — отметил Дударенок.

Саммит ОДКБ состоится 27 ноября в Киргизии. В Бишкеке соберутся лидеры пяти государств — членов Организации. Армения свою работу в ОДКБ заморозила.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал