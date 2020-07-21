В США представили резолюцию против России в саммите G7

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Ранее стало известно, что Трамп намерен отложить саммит G7 до сентября и пригласить на него представителей четырех стран, включая Россию. В понедельник между лидерами двух государств состоялся телефонный разговор , во время которого президент США озвучил свои планы. Против идеи Трампа также выступила Канада. Премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что для общения со странами, с которыми у Канады «не очень хорошие отношения», существует саммит G20, а G7 является площадкой для общения между «союзниками и друзьями». Из состава «Большой восьмерки» РФ была исключена в 2014 году после присоединения Крыма. Против восстановления саммита «Большой восьмерки» также выступил Евросоюз .

Документ поддержали уже 12 сенаторов. Авторы инициативы уточняют, что против предложения президента США Дональда Трампа восстановить формат G8 в связи с ситуацией вокруг Украины, Афганистана, а также «дестабилизирующих действий [РФ] против США и других демократических стран по всему миру».

«Резолюция ясно дает понять, что Сенат США будет против возвращения [в G8] России, если она не прекратит свои злонамеренные действия против Украины, США и наших союзников», — цитирует резолюции автора ТАСС.

Американские сенаторы представили резолюцию против восстановления саммита G8 с участием России. Об этом сообщила пресс-служба автора инициативы заместителя лидера демократического меньшинства в верхней палате законодательного органа Дика Дурбина.

Сенаторы представили резолюцию против восстановления саммита G8 с участием РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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