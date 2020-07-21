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Ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США вводят санкции против Кадырова из-за нарушения прав человека в Чечне. После этого глава Чечни опубликовал фотографию, где он стоит с оружием, и сообщил, что принимает вызов.

Журналист обратил внимание на то, что введенные санкции «забавно совпали по времени» с конфликтом Рамзана Кадырова и президента Украины Владимира Зеленского. Он предполагает, что очередным поводом к введению ограничений послужил именно этот факт. «Как раз только что „бубочка“, ой, Зеленский, в очередной раз как-то попытался сделать „хорошую мину при плохой игре“, Рамзан Ахматович ему указал на недостойное поведение, и за своего „миньона“ или, не знаю, союзника, вступился Помпео», — пошутил телеведущий.

«Россия признает только санкции, введенные Советом Безопасности ООН, а все остальное Россия не признает. США легко вводят санкции, потом, если им это зачем-то нужно, снимают их, а затем вводят опять, и используют их абсолютно конкретно в своих политических играх. Нам просто давно пора прекратить обращать на это внимание», — цитирует Соловьева «НьюИнформ».

Санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова были введены уже всеми, кем можно, однако Россия признает только ограничения, наложенные Советом Безопасности ООН. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьев.

США используют санкции в своих политических играх, заявил Соловьев Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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