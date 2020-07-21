В Чечне предложили США «помалкивать о правах человека»

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов прокомментировал внесение главы республики Рамзана Кадырова в санкционный список США. Своим мнением он поделился в Instagram-аккаунте.
«Видимо, господин (госсекретарь США Майк) Помпео забыл о том, какую страну представляет. На фоне событий, происходящих в США и напрямую связанных с нарушением прав человека, ему, как и другим американским политикам, следовало бы помалкивать о „правах человека“. Как говорится, соринка в чужом глазу заметней, чем бревно в собственном», — написал Даудов. По его словам, в Чечне права человека и гражданина возведены в ранг приоритетных государственных задач, а Кадыров является гарантом прав и свобод.
Ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США вводят санкции против Кадырова из-за нарушения прав человека в Чечне. После этого глава Чечни опубликовал фотографию, где он стоит с оружием, и сообщил, что принимает вызов.
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