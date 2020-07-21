20 июля 2020

В Чечне предложили США «помалкивать о правах человека»

© Служба новостей «URA.RU»
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XVI съезд Единой России, второй день. Москва, лорд, даудов магомет
В Чечне права человека и гражданина возведены в ранг приоритетных государственных задач. сказал Магомед Даудов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов прокомментировал внесение главы республики Рамзана Кадырова в санкционный список США. Своим мнением он поделился в Instagram-аккаунте.

«Видимо, господин (госсекретарь США Майк) Помпео забыл о том, какую страну представляет. На фоне событий, происходящих в США и напрямую связанных с нарушением прав человека, ему, как и другим американским политикам, следовало бы помалкивать о „правах человека“. Как говорится, соринка в чужом глазу заметней, чем бревно в собственном», — написал Даудов. По его словам, в Чечне права человека и гражданина возведены в ранг приоритетных государственных задач, а Кадыров является гарантом прав и свобод.

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США вводят санкции против Кадырова из-за нарушения прав человека в Чечне. После этого глава Чечни опубликовал фотографию, где он стоит с оружием, и сообщил, что принимает вызов.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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