Было эвакуировано около 200 человек, в пункт временного размещения направлено девять жителей, остальные уехали к родственникам Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев взял на особый контроль ситуацию в Нижних Сергах, где накануне из-за паводка был введен режим чрезвычайной ситуации. В городе разрушены три дома и требуется ремонт четырех мостов. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) регионального правительства.

«Ситуация в Нижних Сергах — на особом контроле губернатора. По уточненным данным на утро, было затоплено 63 дома, три — разрушены, ремонтно-восстановительных работ требуют четыре моста. Всего было эвакуировано около 200 человек, в пункт временного размещения направлено девять жителей, остальные уехали к родственникам», — уточнили в ДИПе.

На место происшествия 20 июля выехала группировка ГУ МЧС по Свердловской области и оперативная группа во главе с начальником территориального центра мониторинга и реагирования на ЧС. «Сейчас специалисты ведут подворовый обход — выясняют ущерб, уточняют, в чем нуждаются люди. Сил и средств на месте хватает. Выполнение противоэпидемических мероприятий ведут органы Роспотребнадзора. В настоящее время ситуация стабилизируется — вода отходит», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU публиковало видео с места событий. Очевидцы сообщали, что поток воды сметал практически все на своем пути. По некоторым данным, повреждены машины и жилые дома.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области