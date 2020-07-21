В Пуровском районе ЯНАО глава группы промышленной безопасности пользовался свои положением, чтобы обогатиться. Он предложил одному из подрядчиков, которому грозила проверка, за деньги избежать проблем с комиссией. По данным ямальского следственного управления СК РФ, суд приговорил мужчину к штрафу.
Инцидент, как выяснили следователи, произошел в феврале. Осужденный, руководивший в тот момент группой промышленной безопасности и охраны труда, узнал, что в коммерческой организации скоро пройдет проверка. Он обратился к руководителю компании с предложением помощи: за 15 тысяч рублей мужчина был готов решить проблемы с проверяющей комиссией, организовав ей досуг, и скрыть возможные нарушения.
Бизнесмен отдал деньги, однако служащий просто забрал их себе. «Получив от руководителя требуемую сумму, осужденный распорядился похищенными денежными средствами по собственному усмотрению. Сам же руководитель после передачи денег обратился в правоохранительные органы», — рассказали в пресс-службе СК по ЯНАО.
В ходе изучения дела следователи выяснили, что это не первый эпизод в карьере мужчины. В 2012 году он уже привлекался к уголовной ответственности за такое же преступление. Сейчас суд признал мужчину виновным в мошенничестве с использованием служебного положения и назначил штраф в 150 тысяч рублей.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», viber-канале «