Власти Кургана объявили о новом сокращении сотрудников детсадов

В Кургане снова запустили оптимизацию детских садов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Объединение школ и детсадов в Курганской области

Власти Кургана снова приступили к оптимизации дошкольных образовательных учреждений. Так, в ближайшее время они планируют объединить детские сады №129 и №116. Постановление городской администрации от 20 июля опубликовано на сайте муниципалитета, сотрудников предупреждают о предстоящих кадровых изменениях.

«Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 129 «Антошка»» в форме присоединения к нему муниципального… учреждения «Детский сад комбинированного вида № 116 «Лучик»», — говорится в документе. Реорганизацию завершат к 1 ноября.

До 1 августа администрация Кургана должна официально предупредить заведующую детсадом №116 Марину Домрачеву о предстоящем высвобождении в связи с сокращением штата. Она, в свою очередь, в этот же срок должна предупредить своих сотрудников о сокращении или изменении условий трудового договора.

Получить оперативные комментарии в пресс-службе мэрии Кургана URA.RU не удалось, туда направлен письменный запрос. Предыдущая волна оптимизации школ и детсадов Кургана завершилась в начале года. В мэрии тогда заявляли, что это основная цель — уменьшить неэффективные расходы. Власти заявляли, что сократят только директоров школ, заведующих детскими садами, их заместителей по административно-хозяйственной части, а педагогических работников сокращать не будут.

На конец ноября 2019 года в главном управлении по труду и занятости населения региона сообщали об оптимизации 35 организаций Курганской области и возможном сокращении 192 работников, но 116 из них на тот момент уже предложили другую работу. Помимо заведующих детскими садами и их заместителей, работы мог лишиться и младший персонал — уборщицы, сторожи и дворники.