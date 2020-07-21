Экс-замгубернатора Тюменской области получила награду от Путина

Чиновница 18 лет работала в правительстве области Фото: Лариса Рычкова © URA.RU

Бывший заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик, покинувшая свой пост в конце прошлого года, награждена орденом почета. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном сайте правовой информации.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом почета Шевчик Наталью Александровну — действительного государственного советника Тюменской области 12 класса», — написано в документе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным.

Наталья Шевчик работала в правительстве региона на протяжении 18 лет и позже заняла пост замгубернатора Тюменской области. С 2010 года была назначена первым замгубернатора. Даже уволившись с этой должности, она до сих принимает участие в заседаниях регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом в статусе советника губернатора.

Ранее URA.RU писало, что Наталья Шевчик ушла с поста замгубернатора в декабре 2019 года. По данным инсайдеров агентства, ей предлагали занять крупные посты — должность вице-спикера облдумы, место в Совете Федерации. Однако она отказалась от всех предложений.