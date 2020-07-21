Свердловский депутат-пенсионер готовится стать единороссом

Евгений Зяблицев собирается сменить партийную «окраску» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат свердловского заксобрания Евгений Зяблицев, представляющий «Партию пенсионеров за социальную справедливость», планирует избираться на следующий срок от «Единой России». Такой вывод сделали эксперты, проанализировав диалог Зяблицева с губернатором Евгением Куйвашевым в ходе заседания свердловского парламента.

Зяблицев рассыпался в комплиментах, а глава региона, в свою очередь, охотно откликнулся на его просьбу. «Евгений Зяблицев — опытный политик. Он депутатствует с 1993 года. У него есть ядерный электорат, положительная история и масса других качеств, которые делают его привлекательным для „Единой России“. Сотрудничество сулит обоюдную выгоду: Зяблицев без проблем переизбирается в следующий созыв, а партия власти гарантированно закрывает Октябрьский избирательный округ своим сторонником», — констатировал политолог Михаил Коробельников.

Ранее источники URA.RU в региональном отделении ЕР подтверждали факт переговоров между Зяблицевым и единороссами. Сам парламентарий признал, что «зондировал почву» в этом направлении.

Для того чтобы стать сторонником ЕР, политику из другой партии необходимо официально покинуть ряды последней. Потом написать заявление о вступлении в сторонники «Единой России», и спустя минимум полгода пребывания в сторонниках может быть рассмотрен на вступление в члены партии власти, пояснил зампред свердловского исполкома единороссов Максим Бестфатер. Однако бывают прецеденты, когда президиум регионального политсовета или более высокие партийные инстанции принимают решение о принятии в партию без такого испытательного срока.

Помимо формального принятия в ряды единороссов. Зяблицеву предстоит подтвердить свою лояльность команде свердловского губернатора. Очевидно, это и произошло на заседании заксобрания.

Выборы следующего созыва свердловского парламента должны состояться в сентябре 2021 года.