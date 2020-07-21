Пенсии в России хотят индексировать в соответствии с инфляцией

Эсеры предложили проиндексировать все виды пенсий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты «Справедливой России» готовят законопроект, предусматривающий ежегодную индексацию пенсий в соответствии с уровнем инфляции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на копию документа.

«Указанная новелла, предлагаемая к реализации в законопроекте, направлена на установление индексации пенсий не реже одного раза в год», — цитирует агентство пояснительную записку. Согласно документу, величина индексации должна соответствовать уровню инфляции за предыдущий год.

По словам авторов законопроекта, индексацию предлагается закрепить за всеми видами пенсий. Ранее пенсионные отчисления замораживались, однако в настоящее время это противоречит нормам Конституции.

Ранее стало известно о планах Минфина проиндексировать пенсии работающим пенсионерам. По информации «Национальной службы новостей», корректировка пенсионных выплат пройдет 1 августа.

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