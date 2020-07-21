Названа причина трагедии в пермском хостеле, где обварились люди

В результате трагедии в «Карамели» погибло 5 человек Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Гибель людей в пермском хостеле

Ростехнадзор установил причину аварии на трубопроводе, в результате прорыва которого в кипятке погибли люди. Трагедия произошла в январе этого года в хостеле «Карамель». Специалистами надзорного органа установлено, что к аварии привел износ трубы, принадлежащий «Пермской сетевой компании» и неисполнение специалистами компании своих обязанностей.

«Причиной аварии явился локальный коррозионный износ участка трубопровода […] до критической величины с последующим разрывом; неисполнение специалистами ООО „Пермская сетевая компания“ функциональных обязанностей; нарушение принципа объективности, всесторонности и полноты исследований специалистами ООО „Уральский центр промышленной безопасности“ при проведении экспертизы тепловой магистрали в июле—августе 2019 года», — указано на сайте Ростехнадзора.

В результате проверки ООО «ПСК» оштрафована на сумму 700 тыс рублей, а десять должностных лиц компании — на общую сумму 280 тысяч рублей. Материалы технического расследования переданы в следственные органы. В пресс-службе «ПСК» URA.RU сообщили, что не согласны с выводами техрасследования и назвали их «однобокими». Там уточнили, что вина за случившееся лежит на управляющей компании, которая обслуживала дом и на собственниках жилых помещений.

«Утечка действительно имела место, но она произошла в 300 метрах от места трагедии. Подвальное помещение в здании по улице Советской Армии, 21 (где располагался хостел — URA.RU) оказалось единственным, куда попал кипяток. Поэтому непосредственной причиной трагедии является отсутствие герметизации стены жилого дома, что находится в зоне ответственности управляющей компании», — пояснил официальный представитель «ПСК» Александр Молчанов. Он отметил, что решение Ростехнадзора будет оспорено.

Прорыв трубы, которая вела в хостел «Карамель», произошел в ночь на 20 января. В результате мини-отель залило кипятком, погибло пять человек, еще трое получили сильные ожоги. По версии прокуратуры, ресурсоснабжающая организация намеренно занизила класс опасности лопнувшего трубопровода, чтобы контролирующие органы реже проверяли его. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Арестован владелец хостела Сергей Щербаков, еще один подозреваемый — инспектор Госпожнадзора регионального МЧС Разиф Исмакаев отправлен под домашний арест.