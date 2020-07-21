В Магнитогорске больных после COVID долечат в психдиспансере

В Магнитогорске готовят новые площади для долечивания больных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Магнитогорске на базе областной психоневрологической больницы №5 будет развернута база по долечиванию пациентов, которым ранее был диагностирован коронавирус. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе минздрава Челябинской области. Речь идет о психдиспансере, расположенном в поселке Старая Магнитка.

«На базе ГБУЗ „Областная психоневрологичекая больница №5“ в Магнитогорске, планируется к открытию база по долечиванию пациентов. Это около 90 коек», — сообщили в пресс-службе министерства. В минздраве подчеркнули, что данная больница полностью соответствует рекомендациям Роспотребнадзора, с четким разделением на «зеленую» и «красную» зону. Те пациенты, что находятся в больнице сейчас, там и останутся. Они не будут видеть новых пациентов, площади лечебного учреждения это позволяют.

«Потоки не пересекаются, имеются раздельные въезды и выезды для машин скорой помощи», — уточнили в пресс-службе. В минздраве также пояснили, что следует понимать под долечиванием. «На долечивание пациента переводят только тогда, когда, когда тест на COVID-19 у него уже дал отрицательный результат. Иными словами, если человек идет на улучшение, его можно перевести на долечивание и освободить койку для более тяжелого пациента», — заявили в министерстве.

По данным на 21 июля коронавирусом в Магнитогорске заразились 1 514 жителей. 1 127 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 46 жителей скончались, из них непосредственно от COVID-19, 18 человек. Кроме того, в Магнитогорске проходят лечение заразившиеся коронавирусом жители Агаповского, Брединского, Верхнеуральского, Нагайбакского, Чесменского, Варненского, Кизильского, Карталинского районов и Локомотивного.