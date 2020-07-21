Врио главы Хабаровского края: у меня нет мыслей идти на выборы

Врио главы хабаровского губернатора не пока знает станет ли он кандидатом на выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сейчас не думает о том, чтобы пойти на выборы главы региона. Вопрос о его выдвижении на выборы как кандидата даже не рассматривается, пишет РИА «Новости».

«Я на выборы пока не то что не иду, у меня этого в голове нет. Вопрос участия моего в выборах не рассматривается пока. Время покажет», — заявил Дегтярев. Врио губернатора считает, что возможность его участия в выборах станет понятнее со временем.

Ранее оценку назначению Дегтярева дал зампред Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов. Дегтярев — представитель ЛДПР, той же партии, что и его предшественник. Это значит, что в аресте бывшего губернатора Сергея Фургала нет политической подоплеки, считает Белоглазов. К тому же, Дегтярев не собирается менять команду своего арестованного предшественника, сообщает агентство Nation news.

Главу Хабаровского края Сергея Фургала арестовали по обвинению в организации убийств и покушения на убийство местных предпринимателей. Следователи утверждают, что это произошло еще в 2004—2005 годах. Для разбирательства чиновника увезли в Москву.