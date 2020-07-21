Как в Хабаровском крае восприняли Дегтярева на посту врио главы

Михаил Дегтярев назначен на пост врио главы региона не из политических соображений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Назначение депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева на должность врио губернатора Хабаровского края говорит о том, что в аресте экс-главы региона Сергея Фургала отсутствуют политические мотивы. Приняв такое решение, президент РФ Владимир Путин, показал, что уважает выбор местных жителей, заявил URA.RU зампред Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов.

«Президент страны уважает выбор жителей нашего региона, поэтому и произошло назначение именно представителя ЛДПР. Это свидетельствует о том, что здесь совершенно нет никакой политики. Если бы была политика, то врио губернатора был бы представителем какой-то иной политической силы. Теперь регион, как и прежде, возглавляет представитель ЛДПР», — отмечает Белоглазов.

Перед Дегтяревым на посту врио губернатора Хабаровского края стоит немало задач. По словам Белоглазова, ему предстоит стабилизировать работу правительства региона. На фоне роста заболеваемости коронавирусом чиновнику также необходимо обеспечить эффективное противодействие распространению инфекции. «Динамика [случаев заражения коронавирусом] в Хабаровском крае крайне непростая. Такая динамика была еще до этих массовых мероприятий, а после того как прошли митинги, даже трудно спрогнозировать, что будет через несколько дней», — добавил собеседник агентства.

На плечи Дегтярева ляжет и подготовка к отопительному сезону в регионе, который известен своими непростыми климатическими условиями, подчеркнул Белоглазов. Ко всему прочему врио губернатора нужно будет обеспечить достойное вхождение в новый учебный год. «Но главная проблема региона решена — сейчас у нас появилось ответственное должностное лицо, теперь не будет ступора в работе правительства», — уточнил он.

Белоглазов также обратил внимание на то, что Дегтярев и Фургал состояли в добрых отношениях. Их нередко замечали вместе на различных мероприятиях. То, что новый руководитель Хабаровского края знаком с его предыдущим губернатором и со спецификой региона, вселяет большие надежды, отметил зампред Общественной палаты. Он также вспомнил о том, что в начале года Дегтярев помог хабаровчанке Олесе Смирновой вернуть семилетнюю дочь, которую отец увез в США. Это говорит о том, что врио губернатора — не чужой для региона человек, как отметил Белоглазов, человек с большим сердцем.

Еще одним положительным качеством Дегтярева является его молодой возраст, который сочетается с большим опытом работы на государственной службе в качестве депутата Госдумы, считает Белоглазов. «Очень важно, что он возглавлял комитет по спорту, туризму и молодежной политике, а Хабаровск — это спортивная столица Дальнего Востока и город студентов. То что он сам молодой и имеет опыт работы с молодежью — это очень важно. Правильное решение — дорогу молодым», — заключил он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона был назначен председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, напоминает «Общественное телевидение России».

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