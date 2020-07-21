Губернатор торжественно наградил Андрея Симановского Фото: Антон Малыхин

Владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский награжден званием «Почетный гражданин Свердловской области». Награду вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Награда вручена «За выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области». В правительстве региона также отметили заслуги Симановского во время пандемии коронавируса, в частности, его помощь с доставкой защитных средств и аппаратов ИВЛ для больниц.

Указ о присвоении Симановскому звания «Почетного гражданина Свердловской области» губернатор Евгений Куйвашев подписал 15 июня. Наградой в разные годы были отмечены генеральный директор открытого акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Владислав Тетюхин, экс-губернатор региона Эдуард Россель, главный тренер команды «Уралочка» Николай Карполь и другие.