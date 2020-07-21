В России увеличилась смертность на фоне коронавируса

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За последние полгода россияне стали чаще умирать Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России выросла смертность в первой половине 2020 года. Это произошло из-за пандемии коронавируса, объяснила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

«К сожалению, оперативные данные первого полугодия показывают, что мы наблюдаем рост смертности. В основном это связано, конечно же, с новой коронавирусной инфекцией, но при этом, не во всех субъектах картина выглядит одинаково», — цитирует ТАСС Самойлову.

Она уточнила, что смертность неравномерно распределилась в разных регионах России. Негативно сказалось то, что местами произошло перекрещивание больных, говорит глава Росздравнадзора. Это случилось из-за использования одних и тех же томографов для обследования здоровых людей и пациентов с COVID. Есть области, где количество погибших превышает 1000 человек на субъект, подчеркнула Самойлова.

Нарушения при лечении коронавируса нашли, в частности, в Свердловской области. Из-за этого местный министр здравоохранения может лишиться карьеры.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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