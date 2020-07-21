В ведомстве Андрея Цветкова (слева) нашли грубые нарушения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Борьбу с коронавирусом медучреждения Свердловской области вели с грубыми нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

Внеплановая проверка в Свердловской области проходила по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой в период с 16 июня по 13 июля. «В ходе контрольных мероприятий комиссией выявлены нарушения в организации медицинской помощи, а также профилактике, диагностике и лечении пациентов с коронавирусной инфекцией», — сообщили в ведовстве. В частности, не соблюдались сроки проведения тестов на коронавирус. Охват пациентов с простудными заболеваниями, которых направляли на тестирование, был низким (в апреле было проверено всего 3,3%, в мае — 10,4% больных). При этом нередко результаты тестов оказывались ошибочными.

Кроме того вскрылось несоответствие информации о количестве перепрофилированных под коронавирусных больных мест в больницах региона. «В некоторых медицинских организациях число занятых пациентами с COVID-19 коек превышает количество перепрофилированных мест. Не все учреждения оснащены в достаточном количестве необходимым медицинским оборудованием. В ряде больниц не хватает врачей анестезиологов-реаниматологов, медицинских сестер и медицинских сестер-анестезистов. Имеющийся запас комбинезонов (противочумных костюмов) в половине медицинских организаций области составляет менее 7 суток», — перечислили нарушения в ведомстве.

Также в Росздравнадзоре отметили «недостаточную интеграцию медицинских информационных систем, используемых медорганизациями Свердловской области, с региональной информационной системой».

В ведомстве подчеркнули, что это затрудняет полноценный анализ данных об оказании медицинской помощи пациентам. По результатам проверки минздраву Свердловской области и управлению здравоохранения Екатеринбурга выдано предписание о принятии мер по устранению выявленных нарушений. Информация о нарушениях была направлена в Генеральную прокуратуру и Минздрав РФ.

В Росздравназдоре напомнили, что в июне количество пациентов с коронавирусом выросло в Свердловской области в 2,1 раза, число больных внебольничными пневмониями в регионе выросло в три раза по сравнению с предыдущими годами.

Ранее URA.RU сообщало, что министру здравоохранения свердловской области Андрею Цветкову грозит отставка после визита главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.