«Нельзя просто заигрывать, превращаться в популиста. Политикой можно заниматься, когда ты можешь принести пользу людям и у тебя есть в этом потребность», — заметил Медведев.

Говоря о качествах политиков, Дмитрий Медведев отметил, что они должны быть «чуткими камертонами».

Председатель партии подчеркнул, что нельзя просто забыть о предвыборных обещаниях после голосования. Он предложил заранее проработать инициативы, которые «Единая Россия» собирается реализовать.

«Я неоднократно говорил, что программа „Единой России“ — это работающий документ. Это должен быть не набор пожеланий, — у нас должна быть сильная экономика и много бизнеса, — а набор реальных предложений, которые необходимы в ближайшее время. Но с прицелом на будущее», — объяснил Медведев.

Медведев идеи оценил. Возможно, они войдут в предвыборную программу «Единой России». По их мнению, также важно проработать инструменты развития экономики России и, в частности, привлечения инвестиций. Этому может быть посвящен отдельный блок программы.

В частности, участники встречи предложили зафиксировать тарифы на ЖКХ, сделав их ниже уровня инфляции, и предоставить жилье медработникам, сообщается на сайте «Единой России».

На грядущих выборах в Госдуму «Единая Россия» может предложить избирателям несколько решений в различных сферах, которые, по мнению молодых кандидатов, так или иначе улучшат жизнь граждан.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев встретился с участниками партийного кадрового проекта «Политстартап». Это победители предварительного голосования партии, начинающие политики до 35 лет, представляющие партию власти на выборах разного уровня в регионах России.

«Единая Россия» рассказала об идеях для своей будущей предвыборной программы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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