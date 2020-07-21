На месте дежурят все спецслужбы Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В украинском городе Луцк неизвестный захватил пассажирский автобус с 20 заложниками. В городе введен оперативный план «заложник».

«Сегодня утром поступило сообщение на линию 102 о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками», — пишет пресс-служба полиции Волынской области в Facebook. Сообщается, что мужчина вооружен. Территория вокруг автобуса перекрыта силовиками.

По предварительным данным, мужчина представился Максимом Плохим. По его словам, автобус он захватил с целью «сломать систему». Он требует, чтобы политики, а также главы судов и церквей заявили, что они являются террористами в законе, а президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фильм «Земляне».

Помимо этого, мужчина заявил о еще одном заминированном транспортном средстве в городе.

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