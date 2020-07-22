21 июля 2020

В Совфеде оценили идею выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети. Пенсионеры. Курган, мужчины, дедушка на лавочке, пенсионеры
В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Решение о дополнительных выплатах пожилым гражданам может принять только российское правительство. Об этом журналистам заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

«Ежемесячно на выплаты пенсий выделяется 625-650 миллиардов рублей. На дополнительные платежи средств в ПФР нет, в федеральном бюджете мы их не обозначали», — цитирует Рязанского РИА «Новости».

Ранее член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса. Предполагается, что средства будут выделены на покупку лекарств.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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