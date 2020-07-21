Пенсионерам хотят выплатить по 15 тысяч рублей на лекарства

В период пандемии коронавируса пенсионерам могут выплатить по 15 тысяч рублей. Предполагается, что средства будут выделены на покупку лекарств. С таким предложением выступил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев, соответствующее письмо он направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Как заявил Хамзаев, во время пандемии пенсионеры вынуждены выделять больше финансов на профилактику вирусных заболеваний и покупать лекарства. «В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей», — цитирует РИА «Новости» письмо члена ОП. Вместе с тем Хамзаев подчеркнул, что у многих пенсионеров нет никаких источников доходов, кроме пенсии. «Прошу разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России, с единовременной выплатой в 15 тысяч рублей», — отметил член ОП.
Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение продлить выплаты медикам, соцработникам и семьям с детьми до 16 лет в пандемию коронавируса. На поддержку семей с детьми Министерство финансов РФ перевело уже 555 миллиардов рублей, пишет «Национальная служба новостей». Также из бюджета страны было выделено 13,5 миллиарда рублей на выплаты пособий по безработице, напоминает «Дни.ру».
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