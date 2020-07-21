20 июля 2020

Пенсионерам хотят выплатить по 15 тысяч рублей на лекарства

© Служба новостей «URA.RU»
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Затраты пенсионеров на покупку лекарств увеличились на 4 тысячи Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В период пандемии коронавируса пенсионерам могут выплатить по 15 тысяч рублей. Предполагается, что средства будут выделены на покупку лекарств. С таким предложением выступил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев, соответствующее письмо он направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Как заявил Хамзаев, во время пандемии пенсионеры вынуждены выделять больше финансов на профилактику вирусных заболеваний и покупать лекарства. «В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей», — цитирует РИА «Новости» письмо члена ОП. Вместе с тем Хамзаев подчеркнул, что у многих пенсионеров нет никаких источников доходов, кроме пенсии. «Прошу разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России, с единовременной выплатой в 15 тысяч рублей», — отметил член ОП.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение продлить выплаты медикам, соцработникам и семьям с детьми до 16 лет в пандемию коронавируса. На поддержку семей с детьми Министерство финансов РФ перевело уже 555 миллиардов рублей, пишет «Национальная служба новостей». Также из бюджета страны было выделено 13,5 миллиарда рублей на выплаты пособий по безработице, напоминает «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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