Награда имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова является высшей в республике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Чечни потратят 10,2 млн рублей на закупку 30 орденов и медалей имени первого президента республики Ахмата Кадырова. Награды будут выполнены из золота и драгоценных камней. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Как сообщает «МБХ медиа», власти республики планируют закупить 15 медалей «Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, первого Президента Чеченской Республики» из золота 750 пробы. Награда будет украшена 54 изумрудами, 18 бриллиантами и 36 рубинами. Также планируется закупить 15 орденов Кадырова из золота такой же пробы. Колодка ордена тоже будет инкрустирована драгоценными камнями, однако их количество не уточняется. Каждую награду комитет по госзаказу оценивает в 340 тысяч рублей.

Орден имени Ахмата Кадырова появился в 2004 году. Награда является высшей в Чечне. В конце прошлого года власти Чечни закупили 20 орденов и медалей с драгоценными камнями, потратив на них 4,6 млн рублей.