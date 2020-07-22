Дмитрий Махонин поручил минздраву подготовить предложения по развитию медицины в регионе Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Скандалы с оптимизацией и увольнениями в больницах Пермского края

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин решил остановить масштабную реформу по объединению больниц, начатую его предшественником Максимом Решетниковым. Об этом он заявил на встрече с министром здравоохранения края Оксаной Мелеховой, информирует пресс-служба главы региона.

«Дмитрий Махонин отметил, что вопросы объединения больниц вызывают много негатива у населения, в связи с чем будет правильным приостановить эти процессы», — указано на сайте главы региона. Врио губернатора также поручил министру здравоохранения в течение месяца подготовить предложения по поводу развития медицины в Пермском крае на ближайшие годы.

О том, что Махонин намерен пересмотреть реформу по объединению больниц в регионе, стало известно еще в апреле. Тогда было приостановлено слияние поликлиники имени Пичугина и детской поликлиники № 3 в Перми.

Реформа, начатая экс-губернатором Решетниковым, вызвала резкое недовольство как среди медицинского сообщества, так и среди жителей в разных территориях края. Они устраивали забастовки, выходили на митинги и собирали подписи против оптимизации.