Материалы дела по банде Романова передают в суд Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Курганской области задержаны члены банды Дмитрия Романова, которая действовала в регионе с 2006 по 2016 годы. Материалы по ним в ближайшее время передадут в суд, сообщает региональное следственное управление СК России. Сам Романов уже находится в колонии за разбойное нападение, совершенное в Шадринске в 2015 году, и за угоны.

«Члены банды обвиняются в совершении серии особо тяжких преступлений: пять убийств, одно покушение на убийство, сопряженные с похищениями людей», — заявили в ведомстве. Также их обвиняют в разбойных нападениях, вымогательствах, незаконном хранении огнестрельного оружия и угонах.

Романов создал банду в 2006 году. В нее, в частности, вошли его знакомые — Кирилл Ермолаев и Александр Афанасьев. С последним организатор ОПГ познакомился в местах лишения свободы. Злоумышленники нападали на бизнесменов и богатых граждан. Романова, Ермолаева и Афанасьева задержали в 2016 году за угон дорогих машин в Курганской и Тюменской областях. После этого банда приостановила деятельность, а большинство совершенных ею преступлений остались нераскрытыми.

В 2020 году при помощи современных методов криминалистики на одном из вещдоков, изъятых в 2012 году на месте обнаружения тела Александра Дружкова, удалось установить генотип, принадлежащий Ермолаеву. Следствие выяснило, что 6 декабря 2011 года Дружков вернулся с работы домой. В его дворе в этот момент находились Романов, Афанасьев и Ермолаев, переодетые в форму сотрудников полиции. Они перепутали мужчину с его братом-бизнесменом. Потерпевшего посадили в автомобиль, надели наручники и вывезли в заброшенные гаражи. После неудачной попытки вымогательства денег мужчину убили при помощи молотка. Тело удалось обнаружить лишь спустя полтора месяца.

В рамках следственных действий Афанасьев рассказал о других особо тяжких преступлениях, совершенных с 2006 по 2015 годы в Курганской и Свердловской областях. Также он указал место, где спрятано тело предпринимателя Ваганова, убитого в Свердловской области в 2011 году. Романов также сознался в совершении ряда дерзких нападений. Он, в частности, указал, где находится тело бизнесмена Андрея Машина, убитого в Кургане в 2008 году. Также выяснилось, что члены банды убили жителя Кургана Задрибороду, чтобы завладеть его трехкомнатной квартирой.

К расследованию уголовного дела привлекались сотрудники отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в Екатеринбурге) Главного управления криминалистики СК России. Проведено более 70 экспертиз, в том числе комплексные медицинские и молекулярно-генетические судебные экспертизы. Сейчас следствие завершено, против пяти членов банды утвердили обвинительное заключение. Романов, Афанасьев, с которыми заключены досудебные соглашения, продолжают знакомиться с материалами уголовного дела, после этого их также направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.