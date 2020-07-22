Жители ХМАО жалуются на медиков, отказывающих в лечении

Югорчане рассказывают, что скорую помощь приходится ждать по несколько часов, а визита врача — до суток Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Нижневартовска, Нефтеюганска, Когалыма жалуются на то, что не могут дозвониться до больниц и поликлиник. Об этом они пишут в соцсетях, а также во время заседаний регионального оперативного штаба, который в прямом эфире транслируется в Instagram-аккаунте главы региона Натальи Комаровой. По словам югорчан, порой неотложной помощи приходится ждать по несколько часов. Об этом URA.RU рассказал житель Нижневартовска, попросивший об анонимности.

«После того, как моих родителей увезли в больницу с коронавирусом, у меня так никто и не взял анализы, на коронавирус. А чтобы скорая приехала для мамы, а потом и для отца, я ждал несколько часов», — добавил мужчина.

Другая жительница ХМАО, Александра Антонова из Нефтеюганска, рассказала журналисту URA.RU, что вызванный ею на дом врач пришел только на следующий день. А житель Когалыма Игорь Б. просто не смог дозвониться до поликлиники, а пойти в медучреждение не решился, опасаясь заразить окружающих.

О том, что врачей приходится ждать подолгу, говорили и во время одного из заседаний муниципального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Нижневартовске. Тогда, по рекомендации главы города Василия Тихонова, из отпусков вызвали более 50 врачей и ситуация стабилизировалась.

Глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский в разговоре с журналистом URA.RU сказал, что не слышал, как люди по несколько дней ждут оказания медпомощи. Но, по его словам, если такое происходит, готов разбираться с каждым городом и медицинской организацией отдельно. «Медицинская помощь должна оказываться человеку в день обращения и никак иначе. Нужно разбираться по каждому сообщению, что там произошло», — добавил Добровольский, признав, что сейчас существует другая проблема: порой бывает сложно дозвониться до медицинских организаций. Но и этот вопрос скоро будет решен, заверил он.

Ранее URA.RU писало, что во время пика эпидемии коронавируса в ХМАО, людям приходилось ждать результаты тестов на COVID-19 до 10 дней. На это жаловались жители Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска. Но в последнее время ситуация начала исправляться.