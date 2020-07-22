Путин похвалил новый формат главного праздника боксеров России. СКАН

Владимир Путин поддержал празднование Дня бокса в онлайне Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент России Владимир Путин 22 июля поздравил российских спортсменов с Международным днем бокса. Генсекретарь Федерации бокса России Умар Кремлев 22 июля получил письмо из Кремля, в котором глава государства поддержал решение о переносе события с Красной площади в онлайн-формат из-за угрозы коронавируса.

«Этот масштабный фестиваль уже прочно вошел в календарь физкультурных мероприятий России, вовлек в свою орбиту многочисленных энтузиастов. Его популярность — яркое свидетельство того, что массовый спорт в нашей стране на подъеме и с каждым годом обретает все больше сторонников, — говорится в поздравлении президента. — Уверен, что нынешний, современный онлайн-формат позволит в полной мере реализовать просветительскую, образовательную задачу вашего фестиваля, а значит, привлечь к боксу, его истории и современному развитию интерес самой широкой общественности».

На протяжении последних трех лет Международный день бокса праздновался в России на Красной площади в Москве. Во время фестивалей на сцене выступали различные артисты, проходили показательные тренировки и бои. Но в этом году из-за пандемии коронавируса было принято решение провести праздник онлайн. В пресс-службе Федерации бокса России сообщили, что трансляция будет организована в соцсети «Вконтакте». Программа мероприятия расписана на семь часов — с 12:00 до 19:00. Событие завершится онлайн-концертом певицы Риты Дакоты.