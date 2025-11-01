Логотип РИА URA.RU
Общество

Украинская спортсменка отказалась от совместного фото с россиянкой

01 ноября 2025 в 12:57
Россиянка, взявшая бронзовую медаль по тяжелой атлетике, выступает в нейтральном статусе

Фото: Илья Московец © URA.RU

На юниорском чемпионате Европы, проходящем в Албании, украинская тяжелоатлетка отказалась фотографироваться со спортсменкой из России. Об этом сообщают СМИ. 

«Украинская тяжелоатлетка Алина Дадерко отказалась фотографироваться с россиянкой Полиной Павлович на пьедестале юниорского чемпионата Европы, который проходит в Албании», — сообщает Sport 24. На чемпионате спортсмены из России выступают в нейтральном статусе. 

Россиянка взяла бронзовую медаль в весовой категории до 63 кг. Дадерко заняла второе место, а победу одержала спортсменка Экиледа Царья из Албании. 

Ранее стало известно, что до международных соревнований были допущены российские спортсмены в санном спорте. Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил россиян до участия в нейтральном статусе. 

