Для участников СВО введут отдельный вид социального контракта

Участники СВО смогут получить единовременную выплату в размере до 350 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С начала следующего года в России заработает отдельный вид социального контракта для демобилизованных участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России.

«Ключевым станет введение отдельного вида социального контракта для демобилизованных участников специальной военной операции», — говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном сайте проектов нормативно-правовых актов. Особенностью нового вида социального контракта станет отсутствие необходимости оценки среднедушевого дохода семьи при его оформлении.