Для участников СВО введут отдельный вид социального контракта
Участники СВО смогут получить единовременную выплату в размере до 350 тысяч рублей
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
С начала следующего года в России заработает отдельный вид социального контракта для демобилизованных участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России.
«Ключевым станет введение отдельного вида социального контракта для демобилизованных участников специальной военной операции», — говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном сайте проектов нормативно-правовых актов. Особенностью нового вида социального контракта станет отсутствие необходимости оценки среднедушевого дохода семьи при его оформлении.
Участники СВО смогут получить единовременную выплату в размере до 350 тысяч рублей на открытие или развитие собственного дела. Средства можно будет использовать на различные цели, связанные с организацией бизнеса. Демобилизованные участники СВО также смогут получить финансовую поддержку на обучение или повышение квалификации.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.