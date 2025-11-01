Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Для участников СВО введут отдельный вид социального контракта

Новый соцконтракт для участников СВО появится с 2026 года
01 ноября 2025 в 13:08
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Участники СВО смогут получить единовременную выплату в размере до 350 тысяч рублей

Участники СВО смогут получить единовременную выплату в размере до 350 тысяч рублей

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С начала следующего года в России заработает отдельный вид социального контракта для демобилизованных участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России.

«Ключевым станет введение отдельного вида социального контракта для демобилизованных участников специальной военной операции», — говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном сайте проектов нормативно-правовых актов. Особенностью нового вида социального контракта станет отсутствие необходимости оценки среднедушевого дохода семьи при его оформлении.

Участники СВО смогут получить единовременную выплату в размере до 350 тысяч рублей на открытие или развитие собственного дела. Средства можно будет использовать на различные цели, связанные с организацией бизнеса. Демобилизованные участники СВО также смогут получить финансовую поддержку на обучение или повышение квалификации.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал