Актера Романа Попова кремируют и развеют над Черным морем

В Центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко 1 ноября проходит прощание с Поповым. О кончине актера стало известно 28 октября. Ему было 40 лет. На протяжении почти 20 лет он был в браке с Юлией, с которой воспитывал троих детей: Федора, Елизавету и Марту. В 2022 году артист сообщил, что на протяжении долгого времени скрывал свои проблемы со здоровьем от своих поклонников. В октябре 2018 года у него внезапно произошли три эпилептических приступа. Однако спустя год ему удалось достичь ремиссии. В 2025 году заболевание вернулось с серьезными осложнениями. Попов умер после рецидива рака мозга. Подробнее о его творческом пути читайте в материале URA.RU.