Актера Романа Попова кремируют и развеют над Черным морем
Прощание с актером проходит в московской Центральной клинической больнице
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Тело актера Романа Попова кремируют, а его прах развеют над Черным морем. Об этом рассказал друг покойного, шоумен Оганес Григорян.
«Актера кремируют, он хотел, чтобы его прах развеяли над Черным морем», — сказал Григорян. Его слова приводят РИА Новости.
В Центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко 1 ноября проходит прощание с Поповым. О кончине актера стало известно 28 октября. Ему было 40 лет. На протяжении почти 20 лет он был в браке с Юлией, с которой воспитывал троих детей: Федора, Елизавету и Марту. В 2022 году артист сообщил, что на протяжении долгого времени скрывал свои проблемы со здоровьем от своих поклонников. В октябре 2018 года у него внезапно произошли три эпилептических приступа. Однако спустя год ему удалось достичь ремиссии. В 2025 году заболевание вернулось с серьезными осложнениями. Попов умер после рецидива рака мозга. Подробнее о его творческом пути читайте в материале URA.RU.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.